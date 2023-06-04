Всего в двух регионах Грузии нет дефицита Интернета

Опубликовано: 16:56, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно официальной статистике, в Грузии в каждом регионе (кроме Аджарии) до сих пор можно найти селения, не имеющие доступа к Интернету. Только Аджария и Тбилиси полностью обеспечены интернет-услугами, в то время как во многих регионах охват сети достигает всего лишь половины домохозяйств.

Нацкомиссия Грузии по коммуникациям опубликовала статистику охвата республиканских регионов Интернетом, согласно которым нет проблем с сетью только в столице и в еще одном регионе – Аджарии. Тбилиси и Аджария – единственные места в республике, где сеть или возможность подключиться к ней есть в каждой семье.

Тбилиси закономерно держит рекорд по количеству сетевых абонентов – к началу апреля их было чуть более 451 тыс физлиц и почти 27 тыс юрлиц. В Аджарии те же показатели составляют почти 106 тыс физлиц и более 5,5 тыс юрлиц.

Антирекорды интернета в Грузии

Хуже всего с сетью в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, где доступ в интернет имеют лишь 16% домохозяйств. В низу итернет-статистики также находятся районы Кеда, Местиа, Терджола, Харагаули, Хуло и Шуахеви.

По данным нацкомиссии, в стране до сих пор в каждом регионе (кроме Аджарии) можно найти селения, полностью лишенные выхода в сеть.

В таких регионах, как Гурия, Кахетии и Самегрело – Земо Сванети доступ к сети имеет примерно половина домохозяйств. Лучше (с охватом до ¾ домохозяйств) обстоят дела в Имерети, Квемо-Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.

В нацкомиссии также напомнили, что девять из десяти грузинских сетевых абонентов обслуживают всего двумя компаниями – Magticom и Silknet. За январь-март этого года интернет-компании получили доходы от предоставления своих услуг в размере более $24 млн.