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ВС Азербайджана совершили удары по военным колоннам армянских формирований

ВС Азербайджана совершили удары по военным колоннам армянских формирований
Минобороны Азербайджана сообщило об ударах, совершенных сегодня ВС Азербайджана по военным колоннам армянских вооруженных формирований. Удары наносились также по окопам и укрытиям

Вооруженные силы Азербайджана нанесли сокрушительные удары по военным колоннам формирований вооруженных сил Армении, находящихся в Карабахском районе Азербайджана. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

 

В сообщении, опубликованном 19 сентября на сайте ведомства, сказано, что удары также были нанесены по нескольким окопам и укрытиям.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.   

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

Минобороны Азербайджана предложило формированиям ВС Армении сложить оружие

Минобороны Азербайджана предложило формированиям ВС Армении сложить оружие

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