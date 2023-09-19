Опубликовано: 23:55, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Минобороны Азербайджана сообщило об ударах, совершенных сегодня ВС Азербайджана по военным колоннам армянских вооруженных формирований. Удары наносились также по окопам и укрытиям

Вооруженные силы Азербайджана нанесли сокрушительные удары по военным колоннам формирований вооруженных сил Армении, находящихся в Карабахском районе Азербайджана. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

В сообщении, опубликованном 19 сентября на сайте ведомства, сказано, что удары также были нанесены по нескольким окопам и укрытиям.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.