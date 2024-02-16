Вестник Кавказа

ВС Азербайджана предотвратили провокацию Армении

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
В Минобороны АР сообщили о предотвращении провокации армянской стороны. ВС РА попытались запустить квадрокоптер над позициями азербайджанской армии, но аппарат был нейтрализован.

Вооруженные силы Армении совершили провокацию, которая была предотвращена азербайджанскими военными, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел 11 марта в 12:10 по местному времени. Армянские силы с позиций в селе Чинарлы Товузгалинского района попытались использовать квадрокоптер над позициями армии Азербайджана в селе Эсрик Товузского района.

Отмечается, что азербайджанские военные сработали бдительно и после обнаружения беспилотника нейтрализовали его специальными техническими средствами.

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