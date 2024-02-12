Вестник Кавказа
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ВС Армении атаковали Азербайджан у озера Гёйча

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обстрелы со стороны Армении азербайджанских позиций возобновились. Сегодня огонь был открыт в направлении Дашкесанского района.

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле, совершенном армянской стороной сегодня.

«16 февраля в 12:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, открыли огонь из крупнокалиберного оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района»

– Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные предприняли необходимые ответные меры.

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