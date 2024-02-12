ВС Армении атаковали Азербайджан у озера Гёйча

Обстрелы со стороны Армении азербайджанских позиций возобновились. Сегодня огонь был открыт в направлении Дашкесанского района.
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле, совершенном армянской стороной сегодня.
«16 февраля в 12:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, открыли огонь из крупнокалиберного оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района»
– Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные предприняли необходимые ответные меры.