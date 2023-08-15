ВС Азербайджана подверглись обстрелу на Гедабекском направлении

ВС Армении атаковали во вторник позиции ВС Армении на Гедабекском направлении. Обстрелы начались около 18:00.
Во вторник, 5 августа, вооруженные силы Азербайджана подверглись очередному обстрелу. Об этом сообщили в Минобороны страны.
В министерстве отметили, что обстрелы начались в 18:05.
"Подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Шишгая и Гейсу Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия несколько позиций Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района"
– Минобороны
В ведомстве отметили, что азербайджанские военные приняли ответные меры.