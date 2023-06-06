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ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Дашкесанском и Агдамском районах

ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Дашкесанском и Агдамском районах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня днем ВС Армении атаковали азербайджанские позиции в Дашкесанском районе. Обстрелы начались в 11:40 и продолжались пять с лишним часов.

Во вторник подразделения армии Азербайджана подверглись очередному обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом рассказали 6 июня в Минобороны страны.

Там подчеркнули, что армянские подразделения, находясь на позициях в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района, открыли стрельбы в направлении населенного пункта Астаф в Дашкесанском районе и в направлении Агдамского района.

Обстрелы начались в 11:40 и совершались из стрелкового оружия с перерывами. Они продолжались пять с лишним часов и завершились ближе к 17:00.

Азербайджанские военные приняли ответны меры, добавили в Минобороны.

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