ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Дашкесанском и Агдамском районах

Сегодня днем ВС Армении атаковали азербайджанские позиции в Дашкесанском районе. Обстрелы начались в 11:40 и продолжались пять с лишним часов.
Во вторник подразделения армии Азербайджана подверглись очередному обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом рассказали 6 июня в Минобороны страны.
Там подчеркнули, что армянские подразделения, находясь на позициях в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района, открыли стрельбы в направлении населенного пункта Астаф в Дашкесанском районе и в направлении Агдамского района.
Обстрелы начались в 11:40 и совершались из стрелкового оружия с перерывами. Они продолжались пять с лишним часов и завершились ближе к 17:00.
Азербайджанские военные приняли ответны меры, добавили в Минобороны.