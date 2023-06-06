Армянские боевики в Карабахе готовятся к войне

Армянские боевики в Карабахе попытались установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Как заявили в ведомстве, сепаратисты готовили установку долговременных сооружений перед позициями азербайджанских военных в Агдамском, Кельбаджарском, Физулинском Ходжавендском районах.
Отмечается, что подразделения армии Азербайджана немедленно остановили действия армянских НВФ.
Кроме того, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в селах Истису Кельбаджарского района и Галакенд Гедабейского района.
В Минобороны подчеркнули, что обстрелы из разнокалиберного стрелкового оружия длились с 22:50 5 июня до 04:40 6 июня по местному времени.
Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в ответ на провокационные действия армянских военных.