Армянские боевики в Карабахе готовятся к войне

Опубликовано: 9:42, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские сепаратисты попытались установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана. Также ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных.

Армянские боевики в Карабахе попытались установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, сепаратисты готовили установку долговременных сооружений перед позициями азербайджанских военных в Агдамском, Кельбаджарском, Физулинском Ходжавендском районах.

Отмечается, что подразделения армии Азербайджана немедленно остановили действия армянских НВФ.

Кроме того, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в селах Истису Кельбаджарского района и Галакенд Гедабейского района.

В Минобороны подчеркнули, что обстрелы из разнокалиберного стрелкового оружия длились с 22:50 5 июня до 04:40 6 июня по местному времени.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в ответ на провокационные действия армянских военных.