Опубликовано: 14:15, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские НВФ продолжают подвергать обстрелу территории Азербайджана. Также боевики пытались установить сооружения перед позициями азербайджанских военных.

В Минобороны Азербайджана сообщили об очередном обстреле армянскими боевиками позиций азербайджанской армии. Также была предотвращена попытка возведения незаконными формированиями сооружений.

Обстрелу подверглись Шушинский и Ходжалинский районы с 04:20 до 13:55 по местному времени. Огонь велся с азербайджанской территории, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Кроме того, армянские НВФ, находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев, попытались установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Шушинском районе. Однако работы были остановлены благодаря действиям азербайджанских солдат.

Стоит добавить, что 3 июня Армения также подвергла обстрелу позиции армии Азербайджана в Карабахе.