РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан предотвратил диверсии армянских боевиков

Азербайджан предотвратил диверсии армянских боевиков
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские НВФ продолжают подвергать обстрелу территории Азербайджана. Также боевики пытались установить сооружения перед позициями азербайджанских военных.

В Минобороны Азербайджана сообщили об очередном обстреле армянскими боевиками позиций азербайджанской армии. Также была предотвращена попытка возведения незаконными формированиями сооружений.

Обстрелу подверглись Шушинский и Ходжалинский районы с 04:20 до 13:55 по местному времени. Огонь велся с азербайджанской территории, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Отмечается, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Кроме того, армянские НВФ, находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев, попытались установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Шушинском районе. Однако работы были остановлены благодаря действиям азербайджанских солдат.

Стоит добавить, что 3 июня Армения также подвергла обстрелу позиции армии Азербайджана в Карабахе.

Армянские боевики ночью обстреляли четыре района Азербайджана

Армянские боевики ночью обстреляли четыре района Азербайджана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1195 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version