Армения ночью обстреляла четыре района Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана информирует, что в ночь на 3 июня несколько азербайджанских районов были обстреляны со стороны Армении.
Подразделения ВС Армении в 00.50 открыли стрельбы с позиций в направлении Басаркечарского района в направлении населенного пункта Безирхана в Кельбаджарском районе.
Чуть раньше на протяжении нескольких часов обстрелы с азербайджанской территории, на которой временно дислоцируются российские миротворцы, вели члены незаконных армянских вооруженных формирований. Они периодически открывали огонь с 20.40 2 июня до 00.30 3 июня в направлении Шушинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Кельбаджарского районов. Стреляли по позиция армии Азербайджана.
В Минобороны республики сообщают, что военные предприняли адекватные ответные меры.
Обстрелы со стороны Армении возобновились в те же дни, как интенсифицировался переговорный процесс между Баку и Ереваном по вопросу нормализации отношений.