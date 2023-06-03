Армения ночью обстреляла четыре района Азербайджана

Опубликовано: 10:45, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские боевики продолжают обстреливать территории Азербайджана. Минувшей ночью огонь был открыт по четырем районам, провокация получила адекватный ответ.

Министерство обороны Азербайджана информирует, что в ночь на 3 июня несколько азербайджанских районов были обстреляны со стороны Армении.

Подразделения ВС Армении в 00.50 открыли стрельбы с позиций в направлении Басаркечарского района в направлении населенного пункта Безирхана в Кельбаджарском районе.

Чуть раньше на протяжении нескольких часов обстрелы с азербайджанской территории, на которой временно дислоцируются российские миротворцы, вели члены незаконных армянских вооруженных формирований. Они периодически открывали огонь с 20.40 2 июня до 00.30 3 июня в направлении Шушинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Кельбаджарского районов. Стреляли по позиция армии Азербайджана.

В Минобороны республики сообщают, что военные предприняли адекватные ответные меры.

Обстрелы со стороны Армении возобновились в те же дни, как интенсифицировался переговорный процесс между Баку и Ереваном по вопросу нормализации отношений.