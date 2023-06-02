Армянские боевики продолжают обстреливать Азербайджан

Опубликовано: 19:47, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй день подряд армянские боевики ведут обстрел Азербайджана. В общей сложности под огонь попали четыре района АР.

Сегодня продолжаются обстрелы азербайджанских позиций армянскими военными и членами НВФ.

Как рассказали в Минобороны АР, в 12:25 по местному времени (11:25 мск) ВС РА с позиций у села Зеркенд Басаркечарского района открыли огонь по азербайджанским военным у села Юхары Айрым, расположенного в Кельбаджарском районе.

Ближе к вечеру, примерно в 18:00 (17:00 мск) обстрел произвели армянские боевики. Они действовали с азербайджанской территории, на которой временно размещены российские миротворцы. Под их огонь попали азербайджанские позиции в Агдамском районе.

В министерстве заверили, что азербайджанская сторона ответила адекватными мерами.