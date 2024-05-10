Вестник Кавказа

Вратарь "Карабаха" может продолжить карьеру в России

Андрей Лунев
© Фото: страница футбольного клуба “Карабах“ в социальных сетях
Вариант с приглашением вратаря "Карабаха" Андрея Лунева рассматривает московское "Динамо". Переход может состояться этим летом.

Российский вратарь азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Андрей Лунев может вернуться на родину. Об этом сказано в Telegram-канале "Инсайды от Карпа".

В услугах 32-летнего голкипера заинтересовано московское "Динамо", которое ищет возможности для усиления вратарской позиции.

Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно.

При этом не исключен вариант, при котором Лунев продолжит защищать цвета "Карабаха". В настоящее время стороны ведут переговоры о продлении контракта.

Напомним, в сезоне 2023/24 Лунев стал в составе "Карабаха" чемпионом Азербайджана. Действующее соглашение голкипера с агдамцами истекает этим летом.

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