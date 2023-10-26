Возведение солнечной электростанции начнется в Джебраиле в 2024 году

В Джебраиле в Азербайджане в этом году стартует строительство СЭС. Электростанция Шафаг станет частью зоны "зеленой энергетики" на освобожденных территориях Азербайджана.

В освобожденном и восстанавливаемом Джебраиле до конца года будет начато строительство солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг". Об этом рассказал вице-президент bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"Подготовительные работы уже завершаются. Совсем скоро завершатся работы по разминированию в Джабраильском районе. Уже есть окончательные технические и коммерческие аспекты, связанные с финальным инвестиционным решением (FID), которое будет одобрено во втором полугодии. После этого стартуют работы по закладке фундамента СЭС и ее строительству"

– Асланбейли

Мощность СЭС составит 240 МВт, проект оценивается примерно в $200 млн.

Азербайджан решил активно использовать "зеленую энергетику" на освобожденных от оккупации территориях, СЭС в Джебраиле - один из таких проектов.

Ввод в эксплуатацию СЭС запланирован на конец 2025 года.