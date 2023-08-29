Возможны оползни и наводнения: непогода надвигается на Грузию

Опубликовано: 2:01, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Грузии, начиная с сегодня. Дожди и грозы с градом, сильный ветер – все это может вызвать потопы и оползни.

Штормовое предупреждение объявляется в Грузии с 29 августа, соответствующее сообщение распространило грузинское Национальное агентство окружающей среды.

Ненастье придет на большую часть территории республики. Днем выпадет кратковременный дождь, который кое-где усилится до ливня. Возможны грозы, не исключается выпадение града. Кроме того, будет дуть сильный ветер.

Синоптики полагают, что непогода может затронуть и некоторые районы Черноморского побережья.

Из-за ливней вода в реках поднимется, на малых реках возможны паводки. Обильные осадки могут также стать причиной оползней.