Возможного убийцу главы дагестанского села отправили за решетку

Опубликовано: 22:34, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заключение выбрано в качестве меры пресечения для мужчины, который совершил убийство в Дагестане. Его жертвой стал глава села Рубас.

Мужчина, подозреваемый в убийстве сельского главы в Дагестане, проведет два месяца под стражей. Соответствующее ходатайство удовлетворил Дербентский районный суд.

Как следует из сообщения дагестанского Верховного суда, для 58-летнего Садика Таибова, которого подозревают в убийстве главы села Рубас, выбрана мера пресечения в форме заключения. Под арестом он останется до 31 июля.

Убийство главы села Рубас

Напомним, в последний день мая, примерно в полдень, на автодороге "Кавказ", глава Рубаса Гаджикурбан Байрамбегов выходил из машины. В этот момент Таибов выстрелил ему в грудь из своего огнестрельного оружия. Ранение оказалось смертельным, и пострадавший скончался.

Нападавший сбежал. Однако позже стало известно, что он сдался полиции.

Уголовное дело против преступника открыто по двум статья УК. Первая - об убийстве чиновника с связи с его профессией: подозреваемый был убежден, что сельский руководитель оставил его без жилья. По его словам, сначала он пытался урегулировать конфликт мирно, но затем решил, что результата это не даст, и взялся за оружие.

Вторая статья, по которой будут судить Таибова, - о нелегальных покупке и хранении оружия.