Вестник Кавказа

Возможное участие США в конфликте Израиля и Ирана оценили в Кремле

Возможное участие США в конфликте Израиля и Ирана оценили в Кремле
© Фото: Белый дом
Если США решат вмешаться в ирано-израильский конфликт, то это приведет к расширению географии и новому ветку эскалации, считают в Кремле.

Вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана приведет к разрастанию его географии и еще большей эскалации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это разрастание географии конфликта. Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана, то есть это будет еще один страшный виток эскалации"

- Дмитрий Песков

Напомним, что по данным телеканала NBC, минувшей ночью американский президент Дональд Трамп провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке, в ходе которого решался главный вопрос – будут ли США участвовать в конфликте.

Согласно информации от газеты Wall Street Journal, Трамп 18 июня одобрил план нападения на Иран, но не стал отдавать окончательный приказ об этом. Другие СМИ также утверждают, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни

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