Возле здания МВД Турции прогремел мощный взрыв

Опубликовано: 11:14, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром возле здания МВД Турции произошла попытка теракта. В результате инцидента были ранены два полицейских.

В воскресенье, 1 октября, в центре Анкары прогремел мощный взрыв. Об этом пишут местные СМИ.

Случай произошел утром неподалеку от здания МВД Турции. В ведомстве отметили, что это была попытка теракта.

"В 09:30 два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из боевиков подорвал себя, второго нейтрализовали"

– глава МВД Али Ерликая

В ходе перестрелки были ранены двое сотрудников правоохранительных органов.