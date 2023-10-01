РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Возле здания МВД Турции прогремел мощный взрыв

Возле здания МВД Турции прогремел мощный взрыв
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром возле здания МВД Турции произошла попытка теракта. В результате инцидента были ранены два полицейских.

В воскресенье, 1 октября, в центре Анкары прогремел мощный взрыв. Об этом пишут местные СМИ.

Случай произошел утром неподалеку от здания МВД Турции. В ведомстве отметили, что это была попытка теракта.

"В 09:30 два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из боевиков подорвал себя, второго нейтрализовали"

– глава МВД Али Ерликая

В ходе перестрелки были ранены двое сотрудников правоохранительных органов.

Газ взорвался в Стамбуле - есть жертвы

Газ взорвался в Стамбуле - есть жертвы

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
715 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version