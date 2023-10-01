Возле здания МВД Турции прогремел мощный взрыв

Сегодня утром возле здания МВД Турции произошла попытка теракта. В результате инцидента были ранены два полицейских.
В воскресенье, 1 октября, в центре Анкары прогремел мощный взрыв. Об этом пишут местные СМИ.
Случай произошел утром неподалеку от здания МВД Турции. В ведомстве отметили, что это была попытка теракта.
"В 09:30 два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из боевиков подорвал себя, второго нейтрализовали"
– глава МВД Али Ерликая
В ходе перестрелки были ранены двое сотрудников правоохранительных органов.