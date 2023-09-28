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Газ взорвался в Стамбуле - есть жертвы

Газ взорвался в Стамбуле - есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Стамбуле в одном из домов взорвался газ. Погиб один человек, в тяжелом состоянии госпитализированы двое.

Взрыв газа произошел сегодня в Стамбуле, жертвой происшествия стал один человек.

Утечка газа на последнем этаже шестиэтажного дома в стамбульском районе Бахчелиэвлер привела к взрыву. Взрывная волна выбила окна в этом и соседних зданиях.

В результате инцидента погиб один человек, медики оценивают состояние двоих из четырех пострадавших как тяжелое.

На месте происшествия дежурят пожарные и скорая помощь.

Проводится расследование ЧП.

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