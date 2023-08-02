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Воздух в Москве прогреется до плюс 28

Воздух в Москве прогреется до плюс 28
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Погода в Москве сегодня порадует теплом, город прогреется до плюс 28. Вероятность небольших дождей остается.

Москва стоит на пороге сильной жары, уже завтра термометры покажут 30 градусов и выше, а в среду синоптики обещают 26-28 градусов.

«Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов тепла, по области от плюс 24 до плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c»

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление сегодня будет немного пониженным - 744 мм ртутного столба.

На этой неделе температура в регионе будет постепенно нарастать, максимум придется на воскресенье и понедельник, после чего случится резкое - более чем на 10 градусов - похолодание.

Плюс 34 - в Москву придет настоящая жара

Плюс 34 - в Москву придет настоящая жара

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