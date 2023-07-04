Восстановление ростовских дорог обойдется властям почти в 100 миллионов

Опубликовано: 13:01, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Марш техники ЧВК "Вагнер" на Ростов-на-Дону выльется в копеечку городским дорожным службам – по самым скромным подсчетам, ее восстановление обойдется городскому бюджету в 92,5 миллиона рублей.

Дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону техника ЧВК "Вагнер" нанесла ущерб на сумму около 92,5 миллиона рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Проведенное специалистами обследование дорожного полотна выявило, что боевая техника разворотила его на площади в 12 тыс кв м, попутно пострадали и 210 "квадратов" тротуарного покрытия, а также стрелочные переводы трамвайных путей, передает РИА Новости.

"По предварительным расчетам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 млн рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники, на восстановление которой предварительно необходимо 63,7 млн рублей"

- Алексей Логвиненко

При этом указанная сумма пока лишь приблизительная: окончательная стоимость восстановительных работ станет известна лишь по завершении ремонта, добавил градоначальник.