Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что колонна ЧВК Вагнер покинула Ростов и отправилась в свои полевые лагеря.
Губернатор поблагодарил всех, кто сумел обеспечить слаженную работу в области в "экстраординарных условиях". Также отмечается, что ситуация возле штаба Южного военного округа нормализовалась.
В свою очередь власти города заявили, что "вагнеровцы" повредили свыше 10 тыс кв м дорожного полотна в областной столице, но добавили, что все работы по восстановлению завершатся в течение двух дней.
Также МЧС Ростовской области объявило о снятии всех ограничений на передвижение по дорогам региона. Ранее было восстановлено движение по трассе между Таганрогом и Ростовом-на-Дону.
Стоит добавить, что ограничения снимаются и в других регионах России. Так, на Кубани были сняты ограничения, введенные ранее на трассах Краснодарского края.
Помимо этого, подразделения ЧВК Вагнер ушли из Воронежской области, они покинули регион без каких-либо происшествий.
"Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию"
- правительство Воронежской области
В Калужской и Липецкой областях также приступили к снятию ограничений.
Мятеж в России
Напомним, 24 июня в ряде регионов России был введен режим КТО в связи с попыткой военного мятежа, который устроили подразделения ЧВК Вагнер. С обращением к гражданам России выступил президент страны Владимир Путин.
"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях"
-Владимир Путин
Вечером белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что ему удалось убедить "вагнеровцев" прекратить мятеж после телефонного разговора с их лидером Евгением Пригожиным. Сам Пригожин подтвердил данную информацию.