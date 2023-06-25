Опубликовано: 11:30, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Колонна ЧВК Вагнер отправилась в полевые лагеря и покинула Ростов-на-Дону. Въезд в город восстановлен, ограничения снимаются в других регионах России

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что колонна ЧВК Вагнер покинула Ростов и отправилась в свои полевые лагеря.

Губернатор поблагодарил всех, кто сумел обеспечить слаженную работу в области в "экстраординарных условиях". Также отмечается, что ситуация возле штаба Южного военного округа нормализовалась.

В свою очередь власти города заявили, что "вагнеровцы" повредили свыше 10 тыс кв м дорожного полотна в областной столице, но добавили, что все работы по восстановлению завершатся в течение двух дней.

Также МЧС Ростовской области объявило о снятии всех ограничений на передвижение по дорогам региона. Ранее было восстановлено движение по трассе между Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

Стоит добавить, что ограничения снимаются и в других регионах России. Так, на Кубани были сняты ограничения, введенные ранее на трассах Краснодарского края.

Помимо этого, подразделения ЧВК Вагнер ушли из Воронежской области, они покинули регион без каких-либо происшествий.

"Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию"

- правительство Воронежской области

В Калужской и Липецкой областях также приступили к снятию ограничений.

Мятеж в России

Напомним, 24 июня в ряде регионов России был введен режим КТО в связи с попыткой военного мятежа, который устроили подразделения ЧВК Вагнер. С обращением к гражданам России выступил президент страны Владимир Путин.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях"

-Владимир Путин

Вечером белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что ему удалось убедить "вагнеровцев" прекратить мятеж после телефонного разговора с их лидером Евгением Пригожиным. Сам Пригожин подтвердил данную информацию.