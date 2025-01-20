Восемь образовательных учреждений капитально отремонтируют за год в Ингушетии

Власти Ингушетии анонсировали капитальный ремонт восьми образовательных учреждениях. На это планируется потратить более полумиллиарда рублей.

В 2025 году руководство Ингушетии собирается осуществить капитальный ремонт восьми образовательных учреждений – двух детсадов и шести школ. Об этом рассказали в Минстрое республики.

"В текущем году современными и комфортными станут дошкольные и общеобразовательные учреждения в городах Назрань, Карабулак, селах Долаково, Яндаре, Троицкое, в предгорном населенном пункте Аршты"

– представитель министерства

Он отметил, что на эти цели направят более 520 млн рублей. Работы будут выполнены в рамках госпрограммы "Развитие образования", передает "Интерфакс".