Воришки в КБР пытались похитить 40 тонн солярки

Трое местных жителей попытались украсть 40 тонн дизельного топлива с территории топливной базы в КЧР, организовав для этого бензовоз с цистерной.

Группа из троих местных жителей подозревается в попытке хищения дизельного топлива на топливной базе станции Прохладная в Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Предварительно установлено, что начальник материально-технического обеспечения железнодорожной компании вступил в сговор с двумя местными жителями и другими неустановленными лицами, которые согласились оказать ему содействие в хищении солярки"

- МВД по СКФО

Железнодорожник пропустил грузовик с полуприцепом-цистерной емкостью почти в 40 кубометров на территорию топливной базы: подозреваемые уже начали перекачивать горючее, но были задержаны полицейскими на месте преступления.

Всего преступники собирались поживиться более чем 39 тыс литров солярки на сумму более 1,4 млн рублей, для перевозки горючего они приготовили еще два грузовика.

Подозреваемые арестованы, в отношении них возбуждены уголовные дела статьям "покушение на присвоение или растрату организованной группой в особо крупном размере".