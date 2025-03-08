Вопросы сотрудничества в сфере обороны обсудили Армения и Иран

Глава оборонного ведомства Армении провел встречу с коллегой из Ирана. Они поговорили о сотрудничестве двух стран в данной сфере и о вопросах безопасности.

Во вторник, 20 мая, в Ереване состоялась встреча глав Минобороны Армении и Ирана. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского министерства.

Встрече делегаций в расширенном составе предшествовала частная беседа Сурена Папикяна и Азиза Насирзаде. Они также вручили друг другу подарки.

Центральной темой переговоров министров стали вопросы взаимодействия двух стран в оборонной сфере.

"Министры высоко оценили уровень сотрудничества между двумя странами в сфере обороны. Обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и ИРИ"

– Минобороны Армении

Глава Минобороны также коснулись вопросов международной и региональной безопасности.

Напомним, руководитель оборонного ведомства Исламской Республики прибыл сегодня в Армению с официальным визитом.