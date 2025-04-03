Вопросы региональной безопасности обсудили Пашинян и Пезешкиан

Глава армянского правительства пообщался в пятницу с иранским президентом. Одной из обсуждаемых тем стала региональная безопасность.

В пятницу, 6 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы армянского правительства.

В ходе беседы Пашинян поздравил собеседника с праздником жертвоприношения Ид-э-Горбан.

Кроме того, стороны поговорили об армяно-иранских отношения. Не остались без внимания и вопросы региональной безопасности.

Накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что в скором времени в страну должен приехать президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Мы ждем президента Пезешкиана в Ереване"

– армянский министр