Вопросы расширения взаимодействия обсудили главы Минфинов ШОС

Главы Минфинов и Нацбанков ШОС провели встречу в столице Китая. На ней обсуждался ряд вопросов, в том числе перспективы дальнейшего расширения взаимодействия.

Расширение сотрудничества между странами ШОС стало центральной темой встречи глав Минфинов и председателей Нацбанков организации, прошедшей в Пекине 3 июня. Об этом рассказали в Минфине России.

Участники встречи также поговорили об основных экономических тенденциях на пространстве ШОС.

"Государства-члены ШОС единогласно выразили готовность к укреплению взаимодействия и координации в области макроэкономической политики, а также углублению регионального финансового сотрудничества, в том числе в вопросах развития инклюзивных цифровых финансов и дальнейшему расширению использования национальных валют"

– российское министерство

На встрече также обращалось внимание на важно взаимодействовать по вопросам совершенствования финансовой инфраструктуры, чтобы в будущем раскрыть и укрепить потенциал стран-членов ШОС.

Кроме того, на заседании была поддержана инициатива Китая по формированию Сети аналитических центров ШОС по финансам.