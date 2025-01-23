Вопросы расширения взаимодействия обсудили главы Минфинов ШОС

Расширение сотрудничества между странами ШОС стало центральной темой встречи глав Минфинов и председателей Нацбанков организации, прошедшей в Пекине 3 июня. Об этом рассказали в Минфине России.
Участники встречи также поговорили об основных экономических тенденциях на пространстве ШОС.
"Государства-члены ШОС единогласно выразили готовность к укреплению взаимодействия и координации в области макроэкономической политики, а также углублению регионального финансового сотрудничества, в том числе в вопросах развития инклюзивных цифровых финансов и дальнейшему расширению использования национальных валют"
– российское министерство
На встрече также обращалось внимание на важно взаимодействовать по вопросам совершенствования финансовой инфраструктуры, чтобы в будущем раскрыть и укрепить потенциал стран-членов ШОС.
Кроме того, на заседании была поддержана инициатива Китая по формированию Сети аналитических центров ШОС по финансам.