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Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей банка в Астане

полиция Казахстана
© Фото: страница МВД Казахстана в соцсетях
В одном из банков в Астане вооруженный мужчина взял в заложники его сотрудников. В результате штурма их удалось освободить, захватчик задержан.

В воскресенье мужчина с оружием ворвался в банк в Астане и взял в заложники 7 его сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Случай произошел в отделении Kaspi bank, расположенном в центре города.

Сотрудники полиции вступили в переговоры с захватчиком, однако они ни к чему не привели. После этого спецназ начал штурм банка, в результате которого им удалось обезвредить преступника.

Всех заложников освободили и передали врачам. В результате случившегося никто не пострадал.

"Все заложники освобождены. Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен. Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали".

– рассказал глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов. 

 

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