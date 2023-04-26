Отец семейства взял в заложники ребенка и его мать в Казахстане

Опубликовано: 21:46, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Полиция Казахстана

Страшный случай произошел сегодня в Караганде. Как рассказали в полиции, опьяненный наркотиками мужчина с ножом взял в заложники свою сожительницу и маленькую дочь.

Молодой житель Караганды, будучи в неадекватном состоянии, взял в заложники свою подругу и двухлетнюю дочь, рассказали в полиции Казахстана.

ЧП случилось сегодня днем. Правоохранители прибыли по вызову в квартиру многоэтажного дома, где, по словам звонившего, произошел конфликт.

Оказалось, что 24-летний жилец, вооруженный ножом, силой держит в квартире свою 21-летнюю сожительницу и дочь двух лет. Однако никаких требований преступник никому не озвучивал.

Освобождение

Сначала полицейские вступили с мужчиной в переговоры, однако, несмотря на то, что они длились дольше трех часов, никакого результата они не принесли. Тогда к операции были подключены бойцы спецподразделения "Арлан". Они смогли задержать дебошира так, что ни женщина, ни девочка не пострадали.

По предварительным данным, преступник в момент ЧП был в состоянии наркотического опьянения.

Его подруга и дочь находятся в кризисном центре, справиться с пережитым им помогают психологи.