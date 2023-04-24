Брошенный в мусорном баке младенец выжил в Казахстане

Опубликовано: 22:22, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мать бросила новорожденного ребенка в мусорный бак в Уральске, однако малыш выжил, его вовремя нашли. Женщина также задержана, в отношении нее открыто уголовное дело.

Новорожденного младенца, оставленного матерью в мусорном баке, нашли в Уральске, рассказали в полиции Западного Казахстана.

Малыш был завернут в пакет. Его максимально оперативно доставили в больницу.

Ведется досудебное расследование. Мать, бросившая новорожденного, была найдена практически сразу. За оставление ребенка в опасности ей грозит штраф, либо арест, либо общественные, либо исправительные работы.

Женщина, нашедшая младенца, рассказала, что он громко плакал - именно так она и поняла, что в баке ребенок, пишет "Мой город".

По словам свидетельницы, малыш громко плакал, на нем не было никакой одежды.