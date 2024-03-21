Володин о возвращении смертной казни: референдума не нужно – решает КС

Процедура возвращения смертной казни в Россию может быть сравнительно несложной, так как решение об отмене соответствующего моратория может принять Конституционный суд, уведомил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, смертная казнь упоминается и в Конституции, и в Уголовном кодексе.
"Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов – достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда"
– Володин
В то же время, председатель ГД уточнил, что, по его мнению, решения надо выносить "на холодную голову", предварительно проанализировав все связанные с ними риски.
Политик напомнил, что Россия два года назад перестала быть членом Совета Европы, и мораторий на смертную казнь, введенный в связи с вступлением в СЕ, теперь на РФ не распространяется.
Далее Володин выступил с предложением сформировать рабочую группу, которая проанализировала бы действующее законодательство в связи со смертной казнью.
Напомним, председатель КС Валерий Зорькин неоднократно заявлял, что отменить мораторий на смертную казнь можно только приняв новую Конституцию.