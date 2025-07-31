Волна жары накрывает Дагестан

С 4 по 6 августа в Дагестане прогнозируется аномальная жара до +43 C. МЧС предупредило о рисках ЧС, перебоях с электричеством и повышенной пожароопасности.

В низменных районах Дагестана с 4 по 6 августа ожидается рекордно высокая температура воздуха – она может достичь +43 C, информирует ГУ МЧС по Республике Дагестан.

В предгорных зонах столбик термометра достигнет +41 C, в горных районах - до +39 C. В министерстве отметили, что из-за жары возможны деформации дорожного покрытия, перебои в электроснабжении и локальные чрезвычайные ситуации.

В предгорных и низменных районах, включая Дербентский, Каякентский и Ногайский, установлен 5-й класс пожароопасности. В Махачкале, Кизляре и Хасавюрте - 4-й класс.

Жителям региона рекомендовано избегать прямого солнца, носить светлую одежду, пить больше воды и использовать солнцезащитный крем.