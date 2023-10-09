Волгоградская область будет сама перерабатывать свое зерно

Опубликовано: 5:24, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Волгоградской области больше не намерены отправлять выращенное в регионе зерно на экспорт. Совсем скоро оно будет отправляться на переработку в специальный Центр. За рубеж пойдет уже конечный продукт – с высокой добавленной стоимостью.

В Волгоградской области в скором времени будет воплощен в жизнь проект по созданию Центра по переработке зерна. К такому соглашению пришли замгубернатора области Василий Иванов и президент Ассоциации, объединяющей предприятия глубокой переработки зерна, Олег Радин.

Переговоры они провели в рамках выставки "Золотая осень".

Отмечается, что успеху проекта должны способствовать такие преимущества региона, как традиционно богатый урожай, серьезная научная база и плюсы с точки зрения логистики и транспорта.

"Усилить этот потенциал позволит включение Волгоградской области в коридор "Север-Юг", развитие инфраструктуры водного транспорта и железнодорожных объектов. Все это является дополнительным стимулом для привлечения инвесторов"

– руководство Волгоградской области

В первую очередь центр будет заниматься глубокой переработкой таких культур, как пшеница и кукуруза.