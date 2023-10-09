Волгоградская область будет сама перерабатывать свое зерно

В Волгоградской области в скором времени будет воплощен в жизнь проект по созданию Центра по переработке зерна. К такому соглашению пришли замгубернатора области Василий Иванов и президент Ассоциации, объединяющей предприятия глубокой переработки зерна, Олег Радин.
Переговоры они провели в рамках выставки "Золотая осень".
Отмечается, что успеху проекта должны способствовать такие преимущества региона, как традиционно богатый урожай, серьезная научная база и плюсы с точки зрения логистики и транспорта.
"Усилить этот потенциал позволит включение Волгоградской области в коридор "Север-Юг", развитие инфраструктуры водного транспорта и железнодорожных объектов. Все это является дополнительным стимулом для привлечения инвесторов"
– руководство Волгоградской области
В первую очередь центр будет заниматься глубокой переработкой таких культур, как пшеница и кукуруза.