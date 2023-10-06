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Россия готовится поставить в Турцию 1 млн тонн зерна

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД РФ заявили о том, что Россия готовится поставить на переработку в Турцию один миллион зерна.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил о том, что российские специалисты прорабатывают схему по поставке миллиона тонн зерна в Турцию.

Ранее аналогичный шаг предложил глава российского государства.

«Она будет означать, что российское зерно после переработки в Турции пойдет в те страны, которые реально в этом нуждаются, а не в сытые страны, куда шло украинское зерно на протяжении года»

– Сергей Вершинин

По словам дипломата, так, российская сторона напоминает о стремлении помочь нуждающимся странам. Кроме того, он отметил, что РФ отправит также зерно африканским странам.

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