Россия готовится поставить в Турцию 1 млн тонн зерна

В МИД РФ заявили о том, что Россия готовится поставить на переработку в Турцию один миллион зерна.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил о том, что российские специалисты прорабатывают схему по поставке миллиона тонн зерна в Турцию.
Ранее аналогичный шаг предложил глава российского государства.
«Она будет означать, что российское зерно после переработки в Турции пойдет в те страны, которые реально в этом нуждаются, а не в сытые страны, куда шло украинское зерно на протяжении года»
– Сергей Вершинин
По словам дипломата, так, российская сторона напоминает о стремлении помочь нуждающимся странам. Кроме того, он отметил, что РФ отправит также зерно африканским странам.