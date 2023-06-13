Военные погибли в ДТП в Армении

Опубликовано: 11:46, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авария с военными произошла на юге Армении. Ее жертвами стали два человека.

Смертельное ДТП произошло накануне в Сюникской области. О деталях трагедии сообщил армянский Следком.

Авария случилась на горной дороге. "Легковушка", за рулем которой был мужчина 39 лет, упала с обрыва.

От полученных травм водитель умер сразу, на месте аварии. Ехавший с ним 36-летний пассажир также пострадал. Его успели отвезти в больницу, но медики не смогли ему помочь. Раненый умер в реанимационном отделении в бессознательном состоянии.

Личности погибших установлены. Оказалось, что оба они - военнослужащие по контракту.

Открыто уголовное дело.