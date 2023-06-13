Военные погибли в ДТП в Армении

Авария с военными произошла на юге Армении. Ее жертвами стали два человека.
Смертельное ДТП произошло накануне в Сюникской области. О деталях трагедии сообщил армянский Следком.
Авария случилась на горной дороге. "Легковушка", за рулем которой был мужчина 39 лет, упала с обрыва.
От полученных травм водитель умер сразу, на месте аварии. Ехавший с ним 36-летний пассажир также пострадал. Его успели отвезти в больницу, но медики не смогли ему помочь. Раненый умер в реанимационном отделении в бессознательном состоянии.
Личности погибших установлены. Оказалось, что оба они - военнослужащие по контракту.
Открыто уголовное дело.