Воду отключат в Ессентуках во вторник

Завтра в Ессентуках частично будет отключено водоснабжение. Работы на водопроводе займут более 12 часов - они начнут в 8 утра и завершатся к полуночи.

Часть Ессентуков останется без воды во вторник, предупреждает Ставрополькрайводоканал.

Работы на водопроводе будут проводиться завтра с 8 утра и до полуночи в районе микрорайона «Кирпичный».

«В связи с проводимыми работами будет частично снижено давление и временно прекращена подача воды: на мкр. Кирпичный, мкр. Южный, мкр. Озеро, а также центр города: ул. Интернациональная, ул.Володарского, ул.Кисловодская, ул.Первомайская и прилегающие к ним улицы»

– Ставрополькрайводоканал

Также под отключение попадут школы №2, №3, №5, лицей №6, детские сады №15, №23, №26, №28.

Абонентам будет осуществляться подвоз воды, заявки можно оставить диспетчеру.