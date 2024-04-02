Вестник Кавказа

Водительские права Грузии признали в Испании

Водительские права Грузии признали в Испании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии и Испании подписали документ, согласно которому взаимно признают водительские удостоверения и вводят возможность их обмена.

Водительские удостоверения Грузии теперь официально признаны в Испании. Соответствующий документ было подписано сегодня между властями Грузии и Испании. Информацию об этом распространила пресс-служба МВД Грузии.

"После вступления в силу соглашения владельцы действующего водительского удостоверения, выданного одной из сторон, смогут получить эквивалентные водительские права в государстве своего законного проживания без прохождения теоретического или практического теста"

 - пресс-служба МВД Грузии

Сообщается, что водительские документы некоторых категорий можно будет заменить на испанские без экзамена. Остальные категории придется подтверждать экзаменационным способом.

Документ вступит в силу после прохождения всех юридических процедур.

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