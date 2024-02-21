Водители такси вышли на акцию протеста в Тбилиси

В акции протеста в столице Грузии приняли участие водители конкурирующих друг с другом сервисов такси. Они требуют повышения тарифов на поездки.

Водители сервисов такси в Тбилиси устроили акцию протеста. Об этом сообщают местные СМИ.

Основное требование участников акции – улучшение условий труда и защита своих прав. В этом их поддержали представители профсоюза.

Собравшиеся недовольны низким уровнем дохода, большими процентами с получаемых ими сумм с заказов. Их также возмущают штрафы за остановки на автобусных линиях в рабочее время

В акции приняли участие водители конкурирующих друг с другом служб – Yandex и Bolt. Акция прошла без каких-либо инцидентов.