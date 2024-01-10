Водитель иномарки ухитрился протаранить под Гурзуфом маршрутку и троллейбус

В Крыму рядом с Гурзуфом сегодня произошло ДТП, в котором пострадали сразу два вида общественного транспорта – маршрутное такси и троллейбус.

Сегодня утром в районе Гурзуфа произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировал водитель легкового Renault Largus, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

На южном берегу Крыма на трассе Симферополь – Алушта, двигаясь в сторону Ялты, управлявший автомобилем Renault мужчина выехал на встречную полосу движения и протаранил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 12 пассажирами. От столкновения легковушка развернулась, и ее задняя часть задела троллейбус, в котором находилось 15 пассажиров, сообщили в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

К счастью, обошлось без серьезных последствий – незначительные травмы получил лишь пассажир микроавтобуса, от госпитализации он отказался.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники МВД и прокуратуры, которые выясняют причины произошедшего.