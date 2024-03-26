Во время празднований победы на выборах в Турции погиб оппозиционный политик

Представитель оппозиционной партии в Турции погиб в результате обрушения балкона. Мужчина вместе со своими соратниками отмечал на нем победу на выборах.

Оппозиционный политик в Турции погиб во время массовых гуляний по случаю победы Народно-республиканской партии на выборах. Соответствующую информацию подтвердили в самой партии.

Несчастный случай произошел с Мехметом Палазом, замглавы отделения партии в одном из районов провинции Денизли.

По данным турецких СМИ, группа оппозиционеров из 8 человек отмечала на балконе победу партии перед своими сторонниками, собравшимися перед зданием. В какой-то момент балкон рухнул. Палаз получил различные травмы. Мужчину доставили в больницу, но врачи не сумели его спасти.

Напомним, накануне в Турции прошли муниципальные выборы. Подсчет голосов на 99,9% участков свидетельствует о том, что представители СНР будут руководить 35 городами, а члены правящей Партии справедливости и развития – 24.