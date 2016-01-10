Во Франции ужесточили наказание напавшим на посольство Азербайджана радикалам

Азербайджанское посольство в Париже сообщает о том, что апелляционный суд во Франции ужесточил наказание в отношении радикальных армянских националистов, напавших на посольство в сентябре 2022 года.

Радикальным армянским националистам, напавшим на здание посольства Азербайджана в Париже в 2022 году, ужесточили наказание, информирует посольство АР во Франции.

В посольстве напомнили, что 18 сентября 2022 года радикальные армянские группы напали на азербайджанское посольство в Париже, в результате чего зданию дипломатического представительства был нанесен ущерб. Суду были представлены доказательства, связанные с инцидентом.

Решением парижского суда от 23 июня 2023 года, одному из главных организаторов атаки, члену армянского движения Charjoum Лорису Туфаняну, были назначены условное наказание сроком на 6 месяцев и штраф. Сторона, не согласившаяся с решением суда первой инстанции, обратилась в Апелляционный суд.

"8 июля 2025 года Апелляционный суд Парижа ужесточил наказание, ранее назначенное судом первой инстанции по делу о нападении радикальных армянских националистов на здание посольства Азербайджана во Франции"

– посольство Азербайджана

Апелляционный суд увеличил условный срок Туфаняну вдвое, до 12 месяцев, также вырос размер штрафа. В качестве дополнительного наказания ему запретили хранить и носить оружие в течение пятилетнего срока.

"Мы расцениваем данное решение Апелляционного суда Парижа как важный шаг в направлении предотвращения подобных инцидентов в будущем"

– посольство Азербайджана