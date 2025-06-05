Турция рекомендовала Франции не вмешиваться во внутренние дела страны

Анкара призвала Париж уважать законы Турции и не вмешиваться во внутренние дела страны. Накануне во Франции выразили озабоченность в связи с арестом оппозиционеров в Турции.

МИД Турции отреагировал на заявление МИД Франции, выпущенное накануне, и призвал Париж не вмешиваться в судебные процессы и уважать законы страны.

В Париже 7 июля выразили глубокую озабоченность в связи с арестом в Турции ряда оппозиционеров, в том числе мэров Аданы, Антальи и Адыямана. Французский МИД призвал турецкие власти уважать "права местных жителей и депутатов от оппозиции, обеспечить право на справедливое судебное разбирательство, свободу самовыражения".

Во внешнеполитическом ведомстве Турции сообщили, что заявление Франции безоговорочно отвергается, оно "носит характер вмешательства в текущие судебные процессы в нашей стране".

"Турция гарантирует справедливое и беспристрастное судопроизводство для всех своих граждан в соответствии с принципом верховенства закона. Эти судебные разбирательства осуществляются независимыми судебными органами в соответствии с конституцией и законодательством Турции"

– МИД Турции

В министерстве также отметили, что во Франции лидер оппозиции "приговорен к тюремному заключению и судебным решением запрещено участвовать в выборах", также идут судебные процессы против французских мэров. Исходя из этих фактов, "становится ясно, что данное заявление содержит двойные стандарты".

"Мы рекомендуем Франции уважать наше внутреннее законодательство и независимость судебной системы, воздерживаться от политически мотивированных заявлений в адрес других стран и сосредоточиться на собственных внутренних проблемах"

– МИД Турции