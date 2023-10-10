Власти Узбекистана запретят пользоваться электросамокатами без прав

Опубликовано: 11:36, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане запретят пользоваться электросамокатами лицам младше 14 лет и без водительских прав. Транспортное средство придется зарегистрировать и получить необходимую категорию.

В Узбекистане вынесли на рассмотрение проект закона, который урегулирует управление электросамокатов и прочих индивидуальных средств передвижения. Теперь управлять подобным транспортом смогут только люди старше 14 лет, получившие водительское удостоверение. Проект был опубликован на портале правительства республики по обсуждению нормативно-правовых актов.

В тексте проекта указана новая категория средств передвижения, которая будет называться "индивидуальным транспортным средством". В эту категорию войдут электросамокаты, моноциклы, электроскейдборды и прочий транспорт, который может развить скорость до 25 км в час.

Владельцы подобных средств обязаны получить права и соответствующую категорию вождения. Так же как и автомобилем, индивидуальным транспортным средством запрещается управлять в состоянии алкогольного опьянения и пользоваться телефоном при движении.

Кроме этого, с 1 января 2024 года все электросамокаты должны пройти государственную регистрацию. С нового года разрешенная скорость передвижения по тротуарам и пешеходной зоне будет снижена до 6 км в час.