Власти Турции провели в Измире успешную АТО

Опубликовано: 17:32, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ходе антитеррористической операции, которая проходила сегодня в турецкой провинции Измир, были задержаны 10 боевиков, готовивших громкие теракты, сообщил глава МВД Турецкой Республики.

Полиция Турции сегодня провела крупную антитеррористическую операцию (АТО) в провинции Измир, в ходе которой были задержаны 10 боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших террористические акты, пишет турецкая газета Hurriyet.

"В районе Борнова в провинции Измир были задержаны 10 боевиков ИГ в ходе антитеррористической операции. Они готовили в стране теракты с применением взрывчатки"

- глава МВД республики Али Ерликайя

Подробности спецоперации не сообщаются, известно лишь, что задержанные уже дают признательные показания в подготовке терактов с использованием взрывчатки.