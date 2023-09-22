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Власти Турции провели в Измире успешную АТО

Власти Турции провели в Измире успешную АТО
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ходе антитеррористической операции, которая проходила сегодня в турецкой провинции Измир, были задержаны 10 боевиков, готовивших громкие теракты, сообщил глава МВД Турецкой Республики.

Полиция Турции сегодня провела крупную антитеррористическую операцию (АТО) в провинции Измир, в ходе которой были задержаны 10 боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших террористические акты, пишет турецкая газета Hurriyet.

"В районе Борнова в провинции Измир были задержаны 10 боевиков ИГ в ходе антитеррористической операции. Они готовили в стране теракты с применением взрывчатки"

- глава МВД республики Али Ерликайя 

Подробности спецоперации не сообщаются, известно лишь, что задержанные уже дают признательные показания в подготовке терактов с использованием взрывчатки.

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