Вестник Кавказа

Власти Турции оштрафовали Google почти на $9 млн

Власти Турции оштрафовали Google почти на $9 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компании Google предстоит заплатить крупный штраф в Турции. Власти республики отмечают, что оштрафовали компанию за невыполнение определенных обязательств.

В Турции выписали штраф компании Google около 355 млн лир ($8,88 млн). Об этом рассказали в антимонопольном ведомстве страны.

Там отметили, что приняли такое решение в связи с тем, что компания не соблюдает нормативные обязательства, передает РИА Новости.

В заявлении ведомства подчеркивается, что во время предыдущего расследования было установлена, что штраф был наложен из-за того, что в Googlе внедрили ряд конструкций, которые нарушают нормативные требования.

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