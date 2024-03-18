Власти столицы КБР закрыли аварийный мост

Кабардино-балкарские активисты "Общественного народного фронта" все же добились от властей столицы республики закрытия аварийного пешеходного моста, который угрожал не только здоровью, но и жизни нальчан.

Пешеходный мост через реку Нальчик в столице Кабардино-Балкарии (КБР) закрыт – в этом заслуга местных активистов, сообщает отделение "Народного фронта" по республике.

В последнее время этот удобный, но вовсе не безопасный путепровод, объединяющий два берега реки, по имени которой и названа столица КБР город Нальчик, стал настоящей притчей во языцех – за долгие годы эксплуатации он превратился в настоящую "полосу препятствий", угрожающую не только здоровью, но и жизни горожан – в дощатому мосту по сути не осталось досок в его настиле, и переход на другую сторону связан с навыками эквилибристики, заявляо координатор молодежного крыла организации Ярослав Галинский, передает "АиФ-Ставрополье".

Чтобы добиться закрытия опасной коммуникации, общественники обратились в администрацию города – после этого чиновники приняли решение перекрыть вход на мост металлическими ограждениями. Помимо них на полуразвалившейся конструкции с обеих сторон установлены предупреждающие таблички.

Что касается капремонта сооружения, то в городской мэрии заверили, что он начнется уже во втором квартале текущего 2024 года.