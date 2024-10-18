Власти напомнили об одной из своих главных задач в Армении

Вице-премьер Армении назвал борьбу с коррупцией одним из стратегических приоритетов властей. Он добавил, что эффективно бороться с ней можно лишь системными методами.

Власти Армении неоднократно говорили о том, что борьба с коррупцией – ее стратегический приоритет. Такое заявление сделал вице-премьер республики Мгер Григорян, сообщает пресс-служба правительства.

Выступая на конференции "Проблемы борьбы с коррупцией и пути их преодоления", вице-премьер обратил внимание на то, что армянское правительство с 2018 года прилагает последовательные усилия по созданию и развитию антикоррупционной институциональной системы.

"Мы осознаем, что эффективная борьба с коррупцией возможна лишь системными и регламентированными способами"

– Мгер Григорян

В свою очередь, глава Минюста Армении Србуи Галян отметила, что уже на протяжении почти 6 лет руководство страны последовательно борется с коррупцией, придерживаясь идеи "нулевой толерантности в отношении коррупции".

В сообщении, адресованном к участникам конференции, сказано, что за это время в республике были сформированы институты, отвечающие за противодействие коррупции.

Руководитель ведомства добавила, что Армения больше не входит в список стран, у которых нет институциональной системы в борьбе с коррупцией.