Вестник Кавказа

Власти Кубани опробуют новый подход к организации пляжей

Власти Кубани опробуют новый подход к организации пляжей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешнее состояние пляжных территорий Кубани требует нового подхода, который в первую очередь будет учитывать их удобство и безопасность – опробуют новую тактику их развития на курортной Джубге.

Пляжи черноморского побережья Туапсинского района Краснодарского края требуют иного подхода к их организации, и власти региона намерены опробовать на них новую тактику, сообщает пресс-служба Департамента потребсферы Краснодарского края.

Проверка показала, что пляжи в Лермонтово, Ольгинке и Новомихайловском частично перекрывают вид на море и создают неудобства для отдыхающих, значительно сужая набережную, а часть из них вообще устроены нелегально, отметил руководитель департамента Роман Куринный, передает "АиФ-Юг".

Пилотным проектом в новой организации отдыха станет Джубга – первый курорт на пути приезжающих туристов. Его переоборудуют в первую очередь с учетом безопасности и удобства, после чего оценят привлекательность таких изменений для туристов и бюджетную эффективность нововведений.

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