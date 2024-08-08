Власти Кубани опробуют новый подход к организации пляжей

Пляжи черноморского побережья Туапсинского района Краснодарского края требуют иного подхода к их организации, и власти региона намерены опробовать на них новую тактику, сообщает пресс-служба Департамента потребсферы Краснодарского края.
Проверка показала, что пляжи в Лермонтово, Ольгинке и Новомихайловском частично перекрывают вид на море и создают неудобства для отдыхающих, значительно сужая набережную, а часть из них вообще устроены нелегально, отметил руководитель департамента Роман Куринный, передает "АиФ-Юг".
Пилотным проектом в новой организации отдыха станет Джубга – первый курорт на пути приезжающих туристов. Его переоборудуют в первую очередь с учетом безопасности и удобства, после чего оценят привлекательность таких изменений для туристов и бюджетную эффективность нововведений.