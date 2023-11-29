Власти Крыма не огорчило снижение турпотока

Судя по предварительным данным, турпоток в Крым в уходящем году будет не выше 5 млн человек. Это немного, но не критично, отмечают в Минкурортов региона.

Турпоток в Крым по итогам года составит около 5 млн человек, это на 20% ниже прошлогоднего показателя, сообщил в эфире местного телеканала "Крым 24" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Мы понимаем, что где-то чуть более 5 млн будет по итогам года - это ориентировочно на 21-20% ниже, чем в предыдущий период. Когда лето к лету мы сравнивали, падение было 28%, поэтому отыгрываем потихонечку"

- Вадим Волченко

Год был сложным для крымской сферы туризма – на этом сказалась в первую очередь логистика, однако экономические показатели оказались не намного ниже, чем в предыдущие периоды, отметил министр, передает "Интерфакс".

В то же время существенно вырос спрос у россиян на зимний отдых в Крыму, в частности, новогодние праздники забронированы более 50%, а кое-где и 90% отелей в регионе.

"Думаю, что следующий год будет более активным. Сейчас уже есть к этому все предпосылки. Идет достаточно активное бронирование и оплаты за летний период"

- Вадим Волченко

Напомним, сейчас в Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, который отпугивает гостей полуострова.