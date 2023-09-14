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Власти Краснодара решили не проводить гала-концерт в юбилей города

Власти Краснодара решили не проводить гала-концерт в юбилей города
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В нынешнем году власти столицы Кубани решили не проводить уже ставший традиционным гала-концерт в День города, который отмечается 23-24 сентября.

День города в Краснодаре в этом году пройдет без большого концерта с участием звезд российской эстрады, который уже по традиции проходит на главной городской площади, написал в своем Telegram-канале мэр кубанской столицы Евгений Наумов.

"Приближается большой и знаменательный день для нашего родного города... Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта на главной городской площади не будет"

- Евгений Наумов

Тем не менее, жителей и гостей города не оставят без праздника – в юбилейную, 230-ю годовщину Краснодара для них подготовлено много мероприятий и активностей, в числе которых - выступления творческих коллективов, фестивали, экскурсии, выставки и спортивные соревнования.

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