У жителей Краснодара будут новые сквер и бульвар

Опубликовано: 23:58, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Уже нынешней осенью у жителей Краснодара появятся новые места отдыха - бульвар и сквер, которые интенсивно создают местные коммунальщики.

Коммунальные службы кубанской столицы активно обустраивают для жителей и гостей Краснодара новые бульвар и сквер, сообщает пресс-служба администрации города.

Новые места отдыха - бульвар "Николаевский" и сквер "Изумрудный" - уже готовы больше чем наполовину, рассказал мэр краевого центра Евгений Наумов, передает "АиФ-Юг".

Николаевский бульвар почти готов – сейчас 50 коммунальщиков и 13 единиц техники устанавливают здесь автополив, бордюры, амфитеатр.

Не отстает от него и сквер "Изумрудный": в нем оборудуют пешеходные дорожки, скамейки, урны и систему автополива. Работы здесь чуть больше – еще предстоит обустроить спортивную и игровую зоны, а также площадку для выгула собак. Однако с этим успешно справляются 25 коммунальщиков и 12 единиц техники.