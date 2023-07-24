В Краснодаре появятся новые прогулочные зоны

Опубликовано: 23:30, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени во всех округах столицы Кубани заработают новые пешеходные прогулочные зоны, а главная из них – своеобразный Арбат в центре Краснодара – снова будет радовать жителей и гостей города выступлениями уличных музыкантов, и не только.

В центре Краснодара на улице Чапаева, которую краснодарцы с любовью называют местным Арбатом, вскоре снова появятся выставки-ярмарки местных мастеров народных промыслов и художников, а также начнутся выступления уличных артистов, рассказали в пресс-службе мэрии.

Как решили в мэрии, по субботам на краснодарском Арбате с утра будут проходить выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, после обеда, к 16:00, к ним присоединятся художники и театралы, которые покажут собравшимся интерактивные театрализованные представления, а завершать променады будут выступления уличных музыкантов, передает портал Юга.ру.

Такие же прогулочные зоны власти города планируют создать в каждом его округе, тем более, что на участие в таких променадах поступает все больше заявок от музыкантов и художников. Главы округов уже получили задание продумать и решить, какие их улицы могут стать пешеходными.

Культурную программу в городе планируют устраивать до конца сентября, а закроет сезон фестиваль, который пройдет в День города,

Напомним, этот участок был пешеходным в течение 20 лет. Там собирались творческие люди, художники продавали свои картины, выступали уличные музыканты. В 2006 году отрезок решили открыть для автомобилей.