РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Краснодаре появятся новые прогулочные зоны

В Краснодаре появятся новые прогулочные зоны
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени во всех округах столицы Кубани заработают новые пешеходные прогулочные зоны, а главная из них – своеобразный Арбат в центре Краснодара – снова будет радовать жителей и гостей города выступлениями уличных музыкантов, и не только.

В центре Краснодара на улице Чапаева, которую краснодарцы с любовью называют местным Арбатом, вскоре снова появятся выставки-ярмарки местных мастеров народных промыслов и художников, а также начнутся выступления уличных артистов, рассказали в пресс-службе мэрии.

Как решили в мэрии, по субботам на краснодарском Арбате с утра будут проходить выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, после обеда, к 16:00, к ним присоединятся художники и театралы, которые покажут собравшимся интерактивные театрализованные представления, а завершать променады будут выступления уличных музыкантов, передает портал Юга.ру.

Такие же прогулочные зоны власти города планируют создать в каждом его округе, тем более, что на участие в таких променадах поступает все больше заявок от музыкантов и художников. Главы округов уже получили задание продумать и решить, какие их улицы могут стать пешеходными.

Культурную программу в городе планируют устраивать до конца сентября, а закроет сезон фестиваль, который пройдет в День города,

Напомним, этот участок был пешеходным в течение 20 лет. Там собирались творческие люди, художники продавали свои картины, выступали уличные музыканты. В 2006 году отрезок решили открыть для автомобилей.

Отель Краснодара оказался самостроем

Отель Краснодара оказался самостроем

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
975 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version